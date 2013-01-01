Закрытая школа (сериал, 2013) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мистическая история из жизни элитного пансиона близится к финалу. Каким он будет, расскажет 5 сезон сериала «Закрытая школа» в видеосервисе Wink. По приказу Петра Морозова Виктор Поляков дает интервью, где сообщает, что ситуация в «Логосе» стабилизировалась и опасность миновала. Но это не так. Доказательство – загадочное исчезновение Галины Васильевны, на поиски которой отправляются Лиля и Денис. Тем временем их товарищи ищут способ создать вакцину от нацистского вируса и, придя за помощью к ученому Ермолаеву, обнаруживают, что он мертв. Теперь вся надежда на школьного врача Ларису Одинцову. Удастся ли ей разработать вакцину и чем закончатся очень странные дела в элитном пансионе, можно узнать, если смотреть онлайн 5 сезон сериала «Закрытая школа» на Wink.
Сериал Закрытая школа 5 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Режиссёр
Константин
Статский
- АЗРежиссёр
Андрей
Записов
- АЗРежиссёр
Александр
Зеленков
- Актёр
Павел
Прилучный
- ЕБАктёр
Евгений
Березовский
- ЮААктриса
Юлия
Агафонова
- Актриса
Луиза-Габриэла
Бровина
- ИГАктёр
Иван
Гордиенко
- АВАктриса
Алина
Васильева
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- Актриса
Марина
Казанкова
- Актёр
Алексей
Коряков
- Актриса
Татьяна
Космачева
- ОВСценарист
Оксана
Васина
- ВБСценарист
Виктория
Беляева
- ММСценарист
Мария
Мазурова
- СГСценарист
Светлана
Гиршон
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ААПродюсер
Александр
Акопов
- НШПродюсер
Наталия
Шнейдерова
- ОЕПродюсер
Оксана
Евзрезова
- ПЛХудожник
Павел
Лычкин
- ОЦХудожница
Ольга
Цыба
- ОАХудожница
Олеся
Алексеева
- ОМХудожница
Ольга
Максимова
- ГНМонтажёр
Григорий
Нарушев
- АНМонтажёр
Антон
Новосельцев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ИШМонтажёр
Игорь
Шелюк
- ВАОператор
Виталий
Абрамов
- РБОператор
Роман
Бурденюк
- НПОператор
Николай
Перфилов
- АКОператор
Андрей
Крохалев
- АШКомпозитор
Антон
Шварц
- АНКомпозитор
Антон
Новосельцев
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков
- ДЧКомпозитор
Дмитрий
Чижевский