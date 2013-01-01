Закрытая школа (сериал, 2013) сезон 5 серия 11 смотреть онлайн

Мистическая история из жизни элитного пансиона близится к финалу. Каким он будет, расскажет 5 сезон сериала «Закрытая школа» в видеосервисе Wink. По приказу Петра Морозова Виктор Поляков дает интервью, где сообщает, что ситуация в «Логосе» стабилизировалась и опасность миновала. Но это не так. Доказательство – загадочное исчезновение Галины Васильевны, на поиски которой отправляются Лиля и Денис. Тем временем их товарищи ищут способ создать вакцину от нацистского вируса и, придя за помощью к ученому Ермолаеву, обнаруживают, что он мертв. Теперь вся надежда на школьного врача Ларису Одинцову. Удастся ли ей разработать вакцину и чем закончатся очень странные дела в элитном пансионе, можно узнать, если смотреть онлайн 5 сезон сериала «Закрытая школа» на Wink.



