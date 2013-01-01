Закрытая школа (сериал, 2013) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
Страсти в пансионе «Логос» накаляются до предела, ученики и педагоги оказываются в смертельной ловушке. Удастся ли им выбраться, расскажет 4 сезон сериала «Закрытая школа» в видеосервисе Wink. После взрыва в подземелье усадьбы графа Щербатова на «Логос» обрушился страшный вирус. Чтобы остановить стремительное распространение инфекции, на территории пансиона объявлен жесткий карантин. Военные следят, чтобы никто не покидал ее пределы. Ученики пытаются найти вакцину против вируса. Тем временем Андрей решается нарушить запрет и покинуть «Логос», чтобы спасти родных, пострадавших во время взрыва. К чему это приведет – увидите в 4 сезоне сериала «Закрытая школа», который можно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Режиссёр
Константин
Статский
- АЗРежиссёр
Андрей
Записов
- АЗРежиссёр
Александр
Зеленков
- Актёр
Павел
Прилучный
- ЕБАктёр
Евгений
Березовский
- ЮААктриса
Юлия
Агафонова
- Актриса
Луиза-Габриэла
Бровина
- ИГАктёр
Иван
Гордиенко
- АВАктриса
Алина
Васильева
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- Актриса
Марина
Казанкова
- Актёр
Алексей
Коряков
- Актриса
Татьяна
Космачева
- ОВСценарист
Оксана
Васина
- ВБСценарист
Виктория
Беляева
- ММСценарист
Мария
Мазурова
- СГСценарист
Светлана
Гиршон
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ААПродюсер
Александр
Акопов
- НШПродюсер
Наталия
Шнейдерова
- ОЕПродюсер
Оксана
Евзрезова
- ПЛХудожник
Павел
Лычкин
- ОЦХудожница
Ольга
Цыба
- ОАХудожница
Олеся
Алексеева
- ОМХудожница
Ольга
Максимова
- ГНМонтажёр
Григорий
Нарушев
- АНМонтажёр
Антон
Новосельцев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ИШМонтажёр
Игорь
Шелюк
- ВАОператор
Виталий
Абрамов
- РБОператор
Роман
Бурденюк
- НПОператор
Николай
Перфилов
- АКОператор
Андрей
Крохалев
- АШКомпозитор
Антон
Шварц
- АНКомпозитор
Антон
Новосельцев
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков
- ДЧКомпозитор
Дмитрий
Чижевский