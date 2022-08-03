Закрытая школа (сериал, 2011) сезон 2 серия 20 смотреть онлайн

Весенние каникулы закончились, и в «Логосе» снова кипит жизнь. Ученики продолжают распутывать мрачные тайны своей альма-матер. Что скрывает «Закрытая школа», расскажет 2 сезон сериала на Wink. Андрей Авдеев продолжает выяснять обстоятельства смерти родителей и убеждается в ложности версии о гибели на яхте. Вместе с друзьями он спускается в подземелье пансиона «Логос» и понимает, что легенды об интернате вовсе не беспочвенны. Кроме того, Андрею предстоит разгадать значение татуировки его матери и узнать страшную правду о своей семье. Больше информации о секретах Авдеевых и «Закрытой школы» ждет вас во 2 сезоне сериала, который вы можете смотреть онлайн на Wink.

