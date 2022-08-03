Закрытая школа (сериал, 2011) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Элитная школа-пансион «Логос» открывает свои двери после зимних каникул. Что ждет учеников, расскажет 1 сезон сериала «Закрытая школа» онлайн на Wink. Новый год начинается для учащихся интерната со знакомства с новенькими. Это 16-летний Андрей Авдеев и его 7-летняя сестренка Надя, которые оказались в пансионе благодаря своему опекуну Виктору Полякову, основавшему «Логос» в конце 1990-х. Настоящие родители Авдеевых считаются погибшими, но Андрей не верит в эту версию и мечтает докопаться до истины. Ему предстоит сделать множество открытий о том, как тесно история его семьи связана с тайнами пансиона. Что узнает Андрей – увидите в 1 сезоне сериала «Закрытая школа», который вы можете смотреть онлайн на Wink.

