Закрытая школа (сериал, 2011) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
9.42011, Закрытая школа. Сезон 1. Серия 19
Триллер, Драма16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Элитная школа-пансион «Логос» открывает свои двери после зимних каникул. Что ждет учеников, расскажет 1 сезон сериала «Закрытая школа» онлайн на Wink. Новый год начинается для учащихся интерната со знакомства с новенькими. Это 16-летний Андрей Авдеев и его 7-летняя сестренка Надя, которые оказались в пансионе благодаря своему опекуну Виктору Полякову, основавшему «Логос» в конце 1990-х. Настоящие родители Авдеевых считаются погибшими, но Андрей не верит в эту версию и мечтает докопаться до истины. Ему предстоит сделать множество открытий о том, как тесно история его семьи связана с тайнами пансиона. Что узнает Андрей – увидите в 1 сезоне сериала «Закрытая школа», который вы можете смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Режиссёр
Константин
Статский
- АЗРежиссёр
Андрей
Записов
- АЗРежиссёр
Александр
Зеленков
- Актёр
Павел
Прилучный
- ЕБАктёр
Евгений
Березовский
- ЮААктриса
Юлия
Агафонова
- Актриса
Луиза-Габриэла
Бровина
- ИГАктёр
Иван
Гордиенко
- АВАктриса
Алина
Васильева
- ПДАктёр
Прохор
Дубравин
- Актриса
Марина
Казанкова
- Актёр
Алексей
Коряков
- Актриса
Татьяна
Космачева
- ОВСценарист
Оксана
Васина
- ВБСценарист
Виктория
Беляева
- ММСценарист
Мария
Мазурова
- СГСценарист
Светлана
Гиршон
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- ААПродюсер
Александр
Акопов
- НШПродюсер
Наталия
Шнейдерова
- ОЕПродюсер
Оксана
Евзрезова
- ПЛХудожник
Павел
Лычкин
- ОЦХудожница
Ольга
Цыба
- ОАХудожница
Олеся
Алексеева
- ОМХудожница
Ольга
Максимова
- ГНМонтажёр
Григорий
Нарушев
- АНМонтажёр
Антон
Новосельцев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ИШМонтажёр
Игорь
Шелюк
- ВАОператор
Виталий
Абрамов
- РБОператор
Роман
Бурденюк
- НПОператор
Николай
Перфилов
- АКОператор
Андрей
Крохалев
- АШКомпозитор
Антон
Шварц
- АНКомпозитор
Антон
Новосельцев
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков
- ДЧКомпозитор
Дмитрий
Чижевский