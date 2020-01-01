7 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 16 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Человек является неотъемлемой частью природы ; живым существом, подобным множеству других живых существ, и, как и они, участвует в круговороте веществ и энергии, который происходит на нашей планете в пределах биосферы Земли. Но хозяйственная деятельность человека необратимо изменяет лик нашей планеты и приводит к исчезновению как отдельных видов живых существ, так и целых сообществ (биоценозов или экосистем). В связи с этим очень важным вопросом является вопрос охраны природы как среды обитания человека и других видов живых существ. Это может показаться странным и неочевидным, но все дурное из того, что человек делает с природой, возвращается к нам сторицей в виде плохого самочувствия, болезней и наследственных нарушений. Из этого урока вы узнаете, как эффективно защитить себя, защищая и охраняя природу в рамках законодательства РФ, так как «природа и ее богатства являются национальным достоянием народов России, естественной основой их устойчивого социально-экономического развития и благосостояния человека».





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