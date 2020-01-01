9 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке будет рассмотрена тема «Закономерности действия факторов среды на организмы». Это занятие является продолжением предыдущего урока, на котором учитель расскажет об основных экологических законах, их особенностях и закономерностях действия факторов среды на различные организмы.





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