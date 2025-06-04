WinkСериалыЗакон и порядок1-й сезон1-я серия
Закон и порядок (сериал, 1990) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
1990, Закон и порядок. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Драма16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ДАРежиссёр
Джейс
Александр
- КМРежиссёр
Константин
Макрис
- ЭШРежиссёр
Эдвин
Шерин
- ДПРежиссёр
Дэвид
Платт
- ДЛАктёр
Джесси
Л. Мартин
- ЛХАктриса
Лесли
Хендрикс
- ДОАктёр
Джерри
Орбак
- СИАктриса
С.
Ипейта Меркерсон
- ФДАктёр
Фред
Долтон Томпсон
- КНАктёр
Крис
Нот
- СУАктёр
Сэм
Уотерстон
- СХАктёр
Стивен
Хилл
- Актёр
Бенджамин
Брэтт
- ММАктёр
Майкл
Мориарти
- МГСценарист
Марк
Гуггенхайм
- ДЛПродюсер
Джеффри
Л. Хэйес
- ЛГПродюсер
Льюис
Гулд
- ДВПродюсер
Дик
Вульф
- АВПродюсер
Артур
В. Форни
- МПКомпозитор
Майк
Пост