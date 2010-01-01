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Закон и порядок. Преступный умысел
4-й сезон
7-я серия

Закон и порядок. Преступный умысел (сериал, 2010) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

2010, Закон и порядок. Преступный умысел. Сезон 4. Серия 7
Детективы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Основными героями сериала являются два детектива-напарника, их руководитель и прокурор. Каждая серия представляет собой глубокое расследование, тонкую психологическую работу главных героев, которые благодаря аналитическому таланту и виртуозному владению детективной техникой выводят преступников на чистую воду...

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Детективы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Преступный умысел»

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