Закон и порядок. Преступный умысел (сериал, 2010) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Основными героями сериала являются два детектива-напарника, их руководитель и прокурор. Каждая серия представляет собой глубокое расследование, тонкую психологическую работу главных героев, которые благодаря аналитическому таланту и виртуозному владению детективной техникой выводят пре�ступников на чистую воду...



Сериал Закон и порядок 4 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.