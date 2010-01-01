Закон и порядок. Преступный умысел (сериал, 2010) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

Wink
Сериалы
Закон и порядок. Преступный умысел
4-й сезон
13-я серия

2010, Закон и порядок. Преступный умысел. Сезон 4. Серия 13
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Основными героями сериала являются два детектива-напарника, их руководитель и прокурор. Каждая серия представляет собой глубокое расследование, тонкую психологическую работу главных героев, которые благодаря аналитическому таланту и виртуозному владению детективной техникой выводят преступников на чистую воду...

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Преступный умысел»