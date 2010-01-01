Закон и порядок. Преступный умысел (сериал, 2010) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн
2010, Закон и порядок. Преступный умысел. Сезон 4. Серия 13
Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Основными героями сериала являются два детектива-напарника, их руководитель и прокурор. Каждая серия представляет собой глубокое расследование, тонкую психологическую работу главных героев, которые благодаря аналитическому таланту и виртуозному владению детективной техникой выводят преступников на чистую воду...
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ГНРежиссёр
Георгий
Николаенко
- ИЛАктёр
Игорь
Лагутин
- АКАктриса
Алёна
Ковальчук
- МХАктёр
Михаил
Хомяков
- БМАктёр
Борис
Миронов
- АКАктёр
Александр
Кудринский
- НБАктёр
Николай
Басканчин
- СБАктёр
Сергей
Белякович
- ГВАктриса
Галина
Виноградова
- ПГАктёр
Павел
Гайдученко
- СГАктёр
Сергей
Гирин
- ИАСценарист
Илья
Авраменко
- ВНСценарист
Валентина
Николаенко
- РХСценарист
Роман
Хрущ
- ММСценарист
Мария
Мазурова
- ПКПродюсер
Павел
Корчагин
- ЭПМонтажёр
Элеонора
Праксина
- АГОператор
Анатолий
Гришко
- ГНКомпозитор
Георгий
Николаенко