Закон и порядок. Преступные намерения (сериал, 2004) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн
2004, Law & Order: Criminal Intent
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главные герои – сотрудники департамента по раскрытию жестоких убийств, детективы из Нью-Йорка. На их долю выпадают самые страшные преступления, и им предстоит мало того, что найти преступников, но и понять, что ими двигало, что заставило их пойти на это.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ФПРежиссёр
Фрэнк
Принзи
- Режиссёр
Стив
Шилл
- ДМРежиссёр
Дарнелл
Мартин
- КЭАктриса
Кэтрин
Эрбе
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- ДШАктёр
Джейми
Шеридан
- КБАктёр
Кортни
Б. Вэнс
- ЛХАктриса
Лесли
Хендрикс
- ЭБАктёр
Эрик
Богосян
- КНАктёр
Крис
Нот
- Актёр
Джефф
Голдблюм
- Актриса
Джулианна
Николсон
- СБАктриса
Саффрон
Берроуз
- РБСценарист
Рене
Балсер
- ДВСценарист
Дик
Вульф
- УЛСценарист
Уоррен
Лайт
- РБПродюсер
Рене
Балсер
- АВПродюсер
Артур
В. Форни
- ДВПродюсер
Дик
Вульф
- ФПОператор
Фрэнк
Принзи
- МПКомпозитор
Майк
Пост
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон