Закон и порядок. Преступные намерения. Сезон 4. Серия 15
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Закон и порядок. Преступные намерения
4-й сезон
15-я серия

Закон и порядок. Преступные намерения (сериал, 2004) сезон 4 серия 15 смотреть онлайн

2004, Law & Order: Criminal Intent
Триллеры, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Главные герои – сотрудники департамента по раскрытию жестоких убийств, детективы из Нью-Йорка. На их долю выпадают самые страшные преступления, и им предстоит мало того, что найти преступников, но и понять, что ими двигало, что заставило их пойти на это.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Преступные намерения»

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