Закон и порядок. Преступные намерения. Сезон 1. Серия 19
Wink
Сериалы
Закон и порядок. Преступные намерения
1-й сезон
19-я серия

Закон и порядок. Преступные намерения (сериал, 2001) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

2001, Law & Order: Criminal Intent
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сюжет сериала развивается в департаменте полиции Нью-Йорка, причем повествование идет с точки зрения преступников, а не полиции. Главным персонажем является преступник, свидетель преступления и иногда – его жертва.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Преступные намерения»