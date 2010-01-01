Закон и порядок. Отдел оперативных расследований (сериал, 2010) сезон 4 серия 19 смотреть онлайн

Российская адаптация знаменитого американского детектива. Каждая серия – новое дело для сотрудников специального отдела по расследованию преступлений на сексуальной почве. Тяжелая и грязная работа постоянно держит героев в нервном напряжении, но они с честью ее выполняют и остаются людьми.



Сериал Закон и порядок 4 сезон 19 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.