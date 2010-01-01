Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 4. Серия 16
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Закон и порядок. Отдел оперативных расследований
4-й сезон
16-я серия

Закон и порядок. Отдел оперативных расследований (сериал, 2010) сезон 4 серия 16 смотреть онлайн

2010, Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 4. Серия 16
Драмы, Криминал16+

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Сюжет

Российская адаптация знаменитого американского детектива. Каждая серия – новое дело для сотрудников специального отдела по расследованию преступлений на сексуальной почве. Тяжелая и грязная работа постоянно держит героев в нервном напряжении, но они с честью ее выполняют и остаются людьми.

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Рейтинг

4.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований»

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