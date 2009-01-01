Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 3. Серия 22
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Закон и порядок. Отдел оперативных расследований
3-й сезон
22-я серия

Закон и порядок. Отдел оперативных расследований (сериал, 2009) сезон 3 серия 22 смотреть онлайн

2009, Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 3. Серия 22
Драма, Криминал16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Российская адаптация знаменитого американского детектива. Каждая серия – новое дело для сотрудников специального отдела по расследованию преступлений на сексуальной почве. Тяжелая и грязная работа постоянно держит героев в нервном напряжении, но они с честью ее выполняют и остаются людьми.

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований»