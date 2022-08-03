Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 3. Серия 2
Wink
Сериалы
Закон и порядок. Отдел оперативных расследований
3-й сезон
2-я серия

Закон и порядок. Отдел оперативных расследований (сериал, 2009) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

2009, Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 3. Серия 2
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Российская адаптация знаменитого американского детектива. Каждая серия – новое дело для сотрудников специального отдела по расследованию преступлений на сексуальной почве. Тяжелая и грязная работа постоянно держит героев в нервном напряжении, но они с честью ее выполняют и остаются людьми.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований»