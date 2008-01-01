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Закон и порядок. Отдел оперативных расследований
2-й сезон
7-я серия

Закон и порядок. Отдел оперативных расследований (сериал, 2008) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2008, Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 2. Серия 7
Драмы, Русские16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Российская адаптация знаменитого американского детектива. Каждая серия – новое дело для сотрудников специального отдела по расследованию преступлений на сексуальной почве. Тяжелая и грязная работа постоянно держит героев в нервном напряжении, но они с честью ее выполняют и остаются людьми.

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Рейтинг

4.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований»

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