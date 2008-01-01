Закон и порядок. Отдел оперативных расследований (сериал, 2008) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Российская адаптация знаменитого американского детектива. Каждая серия – новое дело для сотрудников специального отдела по расследованию преступлений на сексуальной почве. Тяжелая и грязная работа постоянно держит героев в нервном напряжении, но они с честью ее выполняют и остаются людьм�и.



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