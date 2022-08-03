Закон и порядок. Отдел оперативных расследований (сериал, 2007) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2007, Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. Сезон 1. Серия 4
Драма, Криминал16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Российская адаптация знаменитого американского детектива. Каждая серия – новое дело для сотрудников специального отдела по расследованию преступлений на сексуальной почве. Тяжелая и грязная работа постоянно держит героев в нервном напряжении, но они с честью ее выполняют и остаются людьми.
Рейтинг
4.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Дмитрий
Брусникин
- МБРежиссёр
Марина
Брусникина
- АБАктриса
Алиса
Богарт
- ЕБАктриса
Елена
Березнова
- Актёр
Дмитрий
Брусникин
- МГАктёр
Максим
Глотов
- АДАктриса
Анна
Данькова
- МЕАктриса
Марина
Ерисова
- МКАктриса
Марина
Капралова
- РКАктёр
Роман
Кириллов
- ТМАктриса
Татьяна
Мазур
- ЮМАктёр
Юрий
Маслак
- ИАСценарист
Илья
Авраменко
- ЕКСценарист
Елена
Караваешникова
- РХСценарист
Роман
Хрущ
- ММСценарист
Мария
Мазурова
- ПКПродюсер
Павел
Корчагин
- МДПродюсер
Мария
Дубова
- ВРХудожник
Владимир
Рябенко
- ЭПМонтажёр
Элеонора
Праксина
- ГБОператор
Григорий
Беленький
- ЕЕКомпозитор
Евсей
Евсеев