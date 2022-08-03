10 класс. География (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

WinkДетям10 класс. ГеографияГеография природных ресурсов мираЗагрязнение и охрана окружающей среды
О сериале
В данном уроке «Загрязнение и охрана окружающей среды»
изложена информация об экологической ситуации в отдельных регионах и в мире в целом. Вы узнаете об основных антропогенных загрязнениях окружающей среды, их причинах и последствиях. В ходе урока вы поймете, чем отличаются качественные загрязнения от количественных, и как правильно и важно сохранить то, что дала нам природа.
