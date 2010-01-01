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Загадочные убийства Агаты Кристи
2-й сезон
4-я серия

Загадочные убийства Агаты Кристи (сериал, 2010) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

2010, Загадочные убийства Агаты Кристи. Сезон 2. Серия 4
18+

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Сюжет

"Семь циферблатов". В сериале «Загадочные убийства Агаты Кристи» нет ни легендарного интеллектуала Эркюля Пуаро, ни проницательной мисс Марпл. Вместо них загадочные криминальные истории распутывают комиссар Ларозьер и инспектор Лампьон.

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