WinkДетям2 класс. ЧтениеЧитая - думаемЗагадки — малые жанры устного народного творчества
2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
6.62020, Загадки — малые жанры устного народного творчества
Образовательные0+
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Сюжет
На этом уроке вы познакомитесь с понятием загадка, рассмотрите художественные средства, при помощи которых создаются загадки, узнаете виды и темы загадок научитесь составлять загадки.
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