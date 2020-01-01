2 класс. Чтение (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке вы познакомитесь с понятием загадка, рассмотрите художественные средства, при помощи которых создаются загадки, узнаете виды и темы загадок научитесь составлять загадки.



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