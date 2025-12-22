Задание. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Задание
1-й сезон
5-я серия

Задание (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.02025, Task
Детектив, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Агент ФБР возглавляет оперативную группу по расследованию серии вооружённых ограблений в пригородах Филадельфии. Главный подозреваемый — обычный семьянин.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Задание»