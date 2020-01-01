Задачи на уменьшение в несколько раз
Wink
Детям
3 класс. Математика
Тема Умножение и деление
Задачи на уменьшение в несколько раз

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

7.02020, Задачи на уменьшение в несколько раз
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На данном уроке подробно рассмотрено решение задач на уменьшение числа в несколько раз. Учащимся предоставляется возможность в ходе выполнения заданий понаблюдать за значением выражений «уменьшить на несколько единиц», «уменьшить в несколько раз», научиться читать схематический чертеж к задачам, потренироваться в их решении.

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