WinkДетямЗачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы1-й сезонИстория советского паспорта
Зачем нужны паспорт, ФИО, подпись и фото на документы (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2018, История советского паспорта
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лекции антрополога Альберта Байбурина о том, каким государство видит человека по документам и как это видение влияет на наше представление о себе, а также фильмы про паспорт, словарь обидных фамилий и галерея несуществующих удостоверений