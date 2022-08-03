5 класс. География (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkДетям5 класс. ГеографияВведениеЗачем нам география и как мы будем её изучать
Вы начинаете изучение новой, очень интересной и удивительной науки географии. Данный видеоурок Что изучает география является первым в изучении географии в 6 классе. В ходе занятия вы узнаете, что такое география, что такое физическая география, которая станет предметом рассмотрения в этом году. Учитель расскажет об исследовании поверхности нашей планеты, великих географических открытиях и пр.
