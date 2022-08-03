Забытый (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2011, Забытый. Серия 1
Драма, Криминал18+
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О сериале
Бывший следователь и фронтовик Сергей Гастев ненадолго вернулся к мирной жизни. В городе Советске происходит череда происшествий, которые ему поручают расследовать. Гастев узнаeт, что преступления эти напрямую связаны с важной датой, юбилеем Сталина.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Щегольков
- Актёр
Евгений
Цыганов
- Актёр
Александр
Ильин мл.
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Мария
Машкова
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- Актёр
Арнис
Лицитис
- ГААктёр
Гундарс
Аболиньш
- ВЗСценарист
Вадим
Зобин
- ААСценарист
Анатолий
Азольский
- ВССценарист
Валентин
Спиридонов
- ДМПродюсер
Дмитрий
Месхиев
- АСПродюсер
Андрей
Смирнов
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- МКПродюсер
Максим
Ковалевич
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- ВИАктёр дубляжа
Валерий
Иваков
- Актриса дубляжа
Екатерина
Федулова
- ОЖАктёр дубляжа
Олег
Жданов
- Актёр дубляжа
Фёдор
Лавров
- КАХудожник
Каспарс
Анушевиц
- ЕКХудожник
Евгений
Качанов
- ВЗМонтажёр
Владимир
Зимин
- ПДОператор
Петр
Духовской
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов
- НДКомпозитор
Николай
Добкин
- ТСКомпозитор
Татьяна
Сирош