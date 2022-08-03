Забытый. Серия 1
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Забытый (сериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2011, Забытый. Серия 1
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бывший следователь и фронтовик Сергей Гастев ненадолго вернулся к мирной жизни. В городе Советске происходит череда происшествий, которые ему поручают расследовать. Гастев узнаeт, что преступления эти напрямую связаны с важной датой, юбилеем Сталина.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Забытый»