Бывший следователь и фронтовик Сергей Гастев ненадолго вернулся к мирной жизни. В городе Советске происходит череда происшествий, которые ему поручают расследовать. Гастев узнаeт, что преступления эти напрямую связаны с важной датой, юбилеем Сталина.

