ЗА ЖИЗНЬ: актер и IT-специалист о бомжевании и мнениях других людей
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tanyarybakova
1-й сезон
ЗА ЖИЗНЬ: актер и IT-специалист о бомжевании и мнениях других людей

tanyarybakova (сериал, 2021) сезон 1 серия 92 смотреть онлайн

6.62021, ЗА ЖИЗНЬ: актер и IT-специалист о бомжевании и мнениях других людей
Блог18+

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О сериале

Меня зовут Таня и мне удалось похудеть на 55 кг! Теперь я делюсь своим опытом и знаниями с другими людьми, для которых проблема лишнего веса еще не решена. Я уже давно помогаю людям менять себя и свое тело в лучшую сторону - теперь и в видео-формате!

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Жанр
Блог
Время
14 мин / 00:14

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