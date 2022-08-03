Молли Ваттс возвращается из космоса, где провела год, принимая участие в странных экспериментах. Ее муж Джон – талантливый ученый, а сын Итан– опытный образец человека-робота. Молли хочет наладить нормальную земную жизнь . Но теперь ее жизнь стала угрозой для всего человечества.

