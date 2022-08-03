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За пределами (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2014, Extant 1
Фантастика, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Молли Ваттс возвращается из космоса, где провела год, принимая участие в странных экспериментах. Ее муж Джон – талантливый ученый, а сын Итан– опытный образец человека-робота. Молли хочет наладить нормальную земную жизнь . Но теперь ее жизнь стала угрозой для всего человечества.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «За пределами»