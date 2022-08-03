WinkСериалыЗа пределами1-й сезон3-я серия
За пределами (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2014, Extant 1
Фантастика, Драма18+
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О сериале
Молли Ваттс возвращается из космоса, где провела год, принимая участие в странных экспериментах. Ее муж Джон – талантливый ученый, а сын Итан– опытный образец человека-робота. Молли хочет наладить нормальную земную жизнь . Но теперь ее жизнь стала угрозой для всего человечества.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоSD
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ХБАктриса
Холли
Берри
- ПГАктёр
Пирс
Гэнон
- Актриса
Грейс
Гаммер
- ТХАктёр
Тайлер
Хилтон
- ГВАктёр
Горан
Вишнич
- ЛЗАктриса
Линнанн
Загер
- Актёр
Хироюки
Санада
- Актёр
Джеффри
Дин Морган
- МОАктёр
Майкл
О’Нил
- КМАктриса
Камрин
Менхейм
- МФСценарист
Мики
Фишер
- ЛБСценарист
Лесли
Боэм
- ЭКСценарист
Элиза
Кларк
- ПОСценарист
Питер
Око
- ХБПродюсер
Холли
Берри
- МФПродюсер
Мики
Фишер
- ДФПродюсер
Дэррил
Фрэнк
- ДМХудожник
Дэвид
Мейер
- ДШХудожник
Джефф
Шоен
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- РБХудожник
Роберт
Блэкман
- КМХудожник
Кэбот
Маккаллен
- МСМонтажёр
Марк
С. Манос
- ДКМонтажёр
Джек
Колвелл
- ДБОператор
Джон
Б. Аронсон
- МДОператор
М.
Дэвид Маллен
- МДОператор
Майкл
Дж. Войцеховский
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо