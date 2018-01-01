За и против. Сезон 1. Серия 1
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За и против (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.92018, Friheden
Драмы, Комедии18+

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Сюжет

Супружеской паре приходится тряхнуть стариной, чтобы провести аферу на один миллион евро. Смогут ли они сохранить свой брак, получить деньги и забрать своего восьмилетнего ребенка вовремя, чтобы отвести его на тренировку по керлингу?

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Информация

Страна
Дания
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «За и против»