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Южный парк
5-й сезон
12-я серия

Южный парк (сериал, 2001) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

2001, South Park
18+

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О сериале

Cтранноватые истории из жизни нескольких третьеклашек из маленького городка Саус Парк в штате Колорадо. Это комедия с элементами гротеска, фарса, пародии, обильно сдобренная музыкой и той самой плохо определяемой словами чертовщиной…

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Страна
США
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Южный парк»