Wink
Сериалы
Южный парк
5-й сезон
11-я серия

Южный парк (сериал, 2001) сезон 5 серия 11 смотреть онлайн

9.32001, South Park
18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Cтранноватые истории из жизни нескольких третьеклашек из маленького городка Саус Парк в штате Колорадо. Это комедия с элементами гротеска, фарса, пародии, обильно сдобренная музыкой и той самой плохо определяемой словами чертовщиной…

Страна
США
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Южный парк»