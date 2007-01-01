WinkСериалыЮжный парк11-й сезон5-я серия
Южный парк (сериал, 2007) сезон 11 серия 5 смотреть онлайн
2007, South Park
18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Cтранноватые истории из жизни нескольких третьеклашек из маленького городка Саус Парк в штате Колорадо. Это комедия с элементами гротеска, фарса, пародии, обильно сдобренная музыкой и той самой плохо определяемой словами чертовщиной…
Сериал Южный парк 11 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
КачествоSD
Время20 мин / 00:20
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.7 IMDb
- ТПРежиссёр
Трей
Паркер
- ЭСРежиссёр
Эрик
Сточ
- МСРежиссёр
Мэтт
Стоун
- ЭБРежиссёр
Эдриан
Бирд
- ТПАктёр
Трей
Паркер
- МСАктёр
Мэтт
Стоун
- ММАктриса
Мона
Маршалл
- ЭСАктриса
Эйприл
Стюарт
- Актёр
Айзек
Хейз
- ЭБАктёр
Эдриан
Бирд
- ЭШАктриса
Элиза
Шнайдер
- ДХАктриса
Дженнифер
Хауэлл
- ДТАктриса
Джесси
Томас
- МКАктриса
Мэри
Кэй Бергман
- ТПСценарист
Трей
Паркер
- МССценарист
Мэтт
Стоун
- БГСценарист
Брайан
Граден
- ТППродюсер
Трей
Паркер
- МСПродюсер
Мэтт
Стоун
- ЭГПродюсер
Энн
Гарефино
- ФСПродюсер
Фрэнк
С. Анон II
- ЭБХудожник
Эдриан
Бирд
- ДШХудожник
Джек
Ших
- КБМонтажёр
Киф
Барткус
- ДДМонтажёр
Джан
Джанзиано
- ТВМонтажёр
Том
Вогт
- ДЛМонтажёр
Дэвид
Лист
- ВЮОператор
Вонни
Юнг
- ГТОператор
Гарет
Тейлор
- ДДКомпозитор
Джэми
Данлэп
- ТПКомпозитор
Трей
Паркер