Представляем вашему вниманию видеоурок Южная Сибирь. Население и хозяйство. На нем преподаватель познакомит вас с составом коренного населения Южной Сибири, вы узнаете, какой вклад в развитие этого региона внесло русское население. Также будет дана характеристика основным отраслям ее хозяйства, которая позволит получить полное представление о ее современном экономическом состоянии.



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