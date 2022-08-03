WinkДетям9 класс. ГеографияПриродно-хозяйственные регионы РоссииЮжная Сибирь. Население и хозяйство
9 класс. География (сериал, 2020) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн
6.22020, Южная Сибирь. Население и хозяйство
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Представляем вашему вниманию видеоурок Южная Сибирь. Население и хозяйство. На нем преподаватель познакомит вас с составом коренного населения Южной Сибири, вы узнаете, какой вклад в развитие этого региона внесло русское население. Также будет дана характеристика основным отраслям ее хозяйства, которая позволит получить полное представление о ее современном экономическом состоянии.
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