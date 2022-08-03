Южная Сибирь. Население и хозяйство
Wink
Детям
9 класс. География
Природно-хозяйственные регионы России
Южная Сибирь. Население и хозяйство

9 класс. География (сериал, 2020) сезон 2 серия 23 смотреть онлайн

6.22020, Южная Сибирь. Население и хозяйство
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Представляем вашему вниманию видеоурок Южная Сибирь. Население и хозяйство. На нем преподаватель познакомит вас с составом коренного населения Южной Сибири, вы узнаете, какой вклад в развитие этого региона внесло русское население. Также будет дана характеристика основным отраслям ее хозяйства, которая позволит получить полное представление о ее современном экономическом состоянии.

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Жанр
Образовательные
Время
14 мин / 00:14

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