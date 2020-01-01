Южная Сибирь. Географическое положение, основные черты природы
Wink
Детям
9 класс. География
Природно-хозяйственные регионы России
Южная Сибирь. Географическое положение, основные черты природы

9 класс. География (сериал, 2020) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн

6.22020, Южная Сибирь. Географическое положение, основные черты природы
Образовательные0+

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Сюжет

Данный видеоурок предназначен для самостоятельного ознакомления с темой Южная Сибирь. Географическое положение, основные черты природы. На этом занятии вы познакомитесь с административным составом региона Южная Сибирь. Также рассмотрите характеристики ее географического положения, обсудите основные черты природы.

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