9 класс. География (сериал, 2020) сезон 2 серия 22 смотреть онлайн

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Данный видеоурок предназначен для самостоятельного ознакомления с темой Южная Сибирь. Географическое положение, основные черты природы. На этом занятии вы познакомитесь с административным составом региона Южная Сибирь. Также рассмотрите характеристики ее географического положения, обсуд�ите основные черты природы.



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