WinkСериалыUFC Fight Night Abu Dhabi 51-й сезонЮссеф Залал vs Илия Топурия
UFC Fight Night Abu Dhabi 5 (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2020, UFC
Спортивный, Спортивный18+
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О сериале
Главным событием вечера стал пятираундовый поединок в легчайшем весе между Марлоном Мораесом и Кори Сэндхагеном. Победитель боя может стать следующим претендентом на бой за титул, которым владеет россиянин Пeтр Ян.
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