Юссеф Залал vs Илия Топурия
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Abu Dhabi 5
1-й сезон
Юссеф Залал vs Илия Топурия

UFC Fight Night Abu Dhabi 5 (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2020, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Главным событием вечера стал пятираундовый поединок в легчайшем весе между Марлоном Мораесом и Кори Сэндхагеном. Победитель боя может стать следующим претендентом на бой за титул, которым владеет россиянин Пeтр Ян.

Сериал Юссеф Залал vs Илия Топурия 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг