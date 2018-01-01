Юридический ликбез для работы над интернет-проектами (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Автор курса: Николай Зайченко — партнер в Юридическом обществе имени Александра Невского, кандидат юридических наук.

Что такое интеллектуальная собственность компании, и как ее оформить? Как урегулировать отношения с сотрудниками, контрагентами и партнерами? Как не подставить сво�й бизнес под удар со стороны агрессивных конкурентов? Как организовать налогообложение? Курс даст владельцам и руководителям интернет-бизнеса ответы на эти вопросы и поможет заложить стабильную юридическую основу для безопасной работы.



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