Юридический ликбез для работы над интернет-проектами (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2018, Юридический ликбез для работы над интернет-проектами. Серия 11
Карьера, Профессиональные навыки12+
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Сюжет
Автор курса: Николай Зайченко — партнер в Юридическом обществе имени Александра Невского, кандидат юридических наук.
Что такое интеллектуальная собственность компании, и как ее оформить? Как урегулировать отношения с сотрудниками, контрагентами и партнерами? Как не подставить сво�й бизнес под удар со стороны агрессивных конкурентов? Как организовать налогообложение? Курс даст владельцам и руководителям интернет-бизнеса ответы на эти вопросы и поможет заложить стабильную юридическую основу для безопасной работы.
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