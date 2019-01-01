Юрая Фэйбер vs Рики Симон
Wink
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UFC Fight Night Sacramento
1-й сезон
9-я серия

UFC Fight Night Sacramento (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2019, UFC
Спортивный, Спортивный18+

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О сериале

Главным боем вечера в Сакраменто на UFC FN 155 станет бой между бывшей чемпионкой в полулегком весе Жэрмейн де Рандами, вернувшейся в легчайший вес, и Аспен Лэдд. Бывший чемпион в полулeгком весе и член зала славы UFC Юрая Фэйбер спустя 30 месяцев после завершения карьеры встретится с Рики Симоном.

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Жанр
Спортивный
Время
14 мин / 00:14

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