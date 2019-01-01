Юность, подожди! Серия 7
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Юность, подожди!
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Юность, подожди! (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.92019, Wait, My Youth
Мелодрамы12+

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Сюжет

История о наивности первой любви, красоте и искренности дружбы и семейной теплоте, которыми окружена компания друзей. Су Цань Цань очень интересуется литературой. Подростком она встречает своих будущих лучших друзей. Сюй Мэй Ли - активная и жизнерадостная. Лань Тянь Е - красавчик без комплексов. Линь Цзя Цзэ - нежный и утончeнный. Тао Я Тин - красивая, пусть и немного меланхоличная.

Сериал Юность, подожди! Серия 7 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Китай
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb