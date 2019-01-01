WinkСериалыЮность, подожди!1-й сезон7-я серия
Юность, подожди! (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.92019, Wait, My Youth
Мелодрамы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
История о наивности первой любви, красоте и искренности дружбы и семейной теплоте, которыми окружена компания друзей. Су Цань Цань очень интересуется литературой. Подростком она встречает своих будущих лучших друзей. Сюй Мэй Ли - активная и жизнерадостная. Лань Тянь Е - красавчик без комплекс�ов. Линь Цзя Цзэ - нежный и утончeнный. Тао Я Тин - красивая, пусть и немного меланхоличная.
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Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb