Юность, подожди! (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.92019, Wait, My Youth
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История о наивности первой любви, красоте и искренности дружбы и семейной теплоте, которыми окружена компания друзей. Су Цань Цань очень интересуется литературой. Подростком она встречает своих будущих лучших друзей. Сюй Мэй Ли - активная и жизнерадостная. Лань Тянь Е - красавчик без комплексов. Линь Цзя Цзэ - нежный и утончeнный. Тао Я Тин - красивая, пусть и немного меланхоличная.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb