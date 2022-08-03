Юная. Сезон 6. Серия 1
Юная
6-й сезон
1-я серия

Юная (сериал, 2019) сезон 6 серия 1 смотреть онлайн

9.42019, Younger
Мелодрама, Комедия18+

О сериале

15 лет назад карьера Лизы шла в гору, но она оставила работу ради семьи. Внезапно героиня оказывается без поддержки мужа, который уходит к другой, и дочери, вылетевшей из гнезда. Пытаясь трудоустроиться, Лиза сталкивается с эйджизмом и решает соврать, что ей 26, ради желанной должности.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Юная»