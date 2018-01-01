Юная. Сезон 5. Серия 12
Юная
5-й сезон
12-я серия

Юная (сериал, 2018) сезон 5 серия 12 смотреть онлайн

9.42018, Younger
Мелодрама, Комедия18+

О сериале

15 лет назад карьера Лизы шла в гору, но она оставила работу ради семьи. Внезапно героиня оказывается без поддержки мужа, который уходит к другой, и дочери, вылетевшей из гнезда. Пытаясь трудоустроиться, Лиза сталкивается с эйджизмом и решает соврать, что ей 26, ради желанной должности.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.8 IMDb

