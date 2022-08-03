Юная. Сезон 3. Серия 10
Wink
Сериалы
Юная
3-й сезон
10-я серия

Юная (сериал, 2016) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

9.42016, Younger
Мелодрама, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

15 лет назад карьера Лизы шла в гору, но она оставила работу ради семьи. Внезапно героиня оказывается без поддержки мужа, который уходит к другой, и дочери, вылетевшей из гнезда. Пытаясь трудоустроиться, Лиза сталкивается с эйджизмом и решает соврать, что ей 26, ради желанной должности.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Юная»