Юная (сериал, 2016) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

15 лет назад карьера Лизы шла в гору, но она оставила работу ради семьи. Внезапно героиня оказывается без поддержки мужа, который уходит к другой, и дочери, вылетевшей из гнезда. Пытаясь трудоустроиться, Лиза сталкивается с эйджизмом и решает соврать, что ей 26, ради желанной должности.



