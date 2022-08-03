UFC Fight Night Las Vegas 41 (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Бойцы из ТОП 5 рейтинга среднего веса UFC встретились в главном поединке турнира UFC Fight Night 196. Пауло Коста, проигравший лишь чемпиону дивизиона Исраэлю Адесанье, встретился с Марвином Веттори. Победная серия Веттори так же была преравана Адесаньей в июне 2021 на турнире UFC 263.

