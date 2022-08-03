7 класс. География (сериал, 2020) сезон 7 серия 7 смотреть онлайн

В ходе урока все желающие смогут получить представление о теме ЮАР. На уроке мы познакомимся с Южно-Африканской Республикой (ЮАР). Мы рассмотрим ее географическое расположение и границы. Познакомимся со столицей, языками и разнообразными народами, населяющими ЮАР. Рассмотрим особенности ландшафта, познакомимся с богатейшей фауной и флорой страны и поговорим о заповедниках и национальных парках республики. Узнаем об истории колонизации ЮАР. А также рассмотрим крупнейшие города и основные типы хозяйственной деятельности.



