Йога. Женские практики. Серия 12
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Йога. Женские практики
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Йога. Женские практики (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

9.22020, Йога. Женские практики. Серия 12
ТВ-шоу12+

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О сериале

Новый авторский курс от мастера международного класса Юлии Аминовой. Упражнения направлены на достижение баланса и гармонии души и тела. Данный комплекс эффективно прорабатывает мышцы и суставы, а также дарит неповторимое чувство легкости и заряд энергии на целый день.

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Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

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