Йога. Женские практики (сериал, 2020) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
9.22020, Йога. Женские практики. Серия 12
ТВ-шоу12+
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О сериале
Новый авторский курс от мастера международного класса Юлии Аминовой. Упражнения направлены на достижение баланса и гармонии души и тела. Данный комплекс эффективно прорабатывает мышцы и суставы, а также дарит неповторимое чувство легкости и заряд энергии на целый день.
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