Йога Reflex с Ириной Нельсон. Серия 7
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Йога Reflex с Ириной Нельсон
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7-я серия

Йога Reflex с Ириной Нельсон (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2019, Йога Reflex с Ириной Нельсон. Серия 7
ТВ-шоу18+

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О сериале

Йога Reflex с Ириной Нельсон — обучающий курс кундалини-йоги от лидера группы Reflex. Каждая программа состоит из статических и динамических упражнений, а также дыхательных практик, направленных на совершенствование и омоложение тела и духа.

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Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
25 мин / 00:25

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